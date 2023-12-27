Главный судебный пристав Коми исполнил мечту 13-летней Даши

«Общительная, заботливая, трудолюбивая, щедрая. Любит петь, танцевать, слушать музыку» – это про Дашу, которая поделилась мечтой об умной колонке на сайте всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Шар 13-летней сыктывкарки снял с виртуального волшебного дерева главный судебный пристав Коми Дмитрий Кручинкин и пригласил ее в гости.

К сожалению, лично познакомиться с Дашей Дмитрию Владимировичу не удалось – девочка заболела, за подарком приехала мама. Наталья Николаевна искренне поблагодарила дарителя:

– Это незабываемый подарок для моего ребенка. Дочь мечтала о колонке давно, и благодаря вам мечта осуществилась!

– В этом году участие нашего коллектива в акции «Елка желаний» и другой благотворительной деятельности приобрело небывалый размах, – отметил руководитель УФССП России по Республике Коми. – Мои заместители, сотрудники аппарата и отделений судебных приставов в городах и районах республики от души делятся новогодним настроением с подопечными социальных и медицинских учреждений, многодетными и неполными семьями, даже с пушистыми питомцами зооприютов. Пусть атмосфера добра окружает всех нас не только в праздники, но и в будни!