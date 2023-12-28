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В Сыктывкаре приставы пришли с обыском к должнику по алиментам

ОтНовости Читателей

Дек 28, 2023

У сыктывкарца 1980 г. р. трое детей. Старшему сыну уже 20, двойняшкам – сыну и дочери – в этом году исполнилось 16.

Расставшись с женой, мужчина возложил на нее все финансовые заботы о наследниках. Сам же, начиная с 2016 года, перечислил детям всего 11 600 рублей. Его долг по алиментам приблизился к 2 млн 300 тыс. рублей.

Привлечение должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ действия не возымело. Поэтому дознаватель ОСП по г. Сыктывкару № 2 возбудила уголовное дело по ст. 157 УК РФ, а так как фигурант скрывался от органов дознания, объявила его в розыск.

Установить место, где прятался должник, не составило труда. Но как попасть в квартиру, когда находящиеся там люди не открывают дверь?

Дознаватель вышла в суд с ходатайством о производстве обыска в жилище должника с целью его обнаружения. Суд ходатайство удовлетворил.

Сотрудники МЧС в присутствии понятых были готовы вскрывать дверь, когда сыктывкарец, оценив серьезность намерений приставов, согласился пустить их в квартиру.

После составления необходимых протоколов должник доставлен в Отделение судебных приставов для ознакомления с материалами уголовного дела, которое затем направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что неуплата средств на содержание детей без уважительных причин наказывается исправительными или принудительными работами на срок до одного года, арестом на срок до трех месяцев или лишением свободы на срок до одного года.

От Новости Читателей

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