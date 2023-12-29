В Сыктывкаре бывший главврач возместил ущерб от преступления

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 окончено три исполнительных производства, возбужденных в отношении бывшего главного врача, который незаконно получал выплаты за оказание медицинской помощи ковидным больным.

Осужденный за мошенничество к лишению свободы условно по решению суда был обязан возместить ущерб, причиненный центральной районной больнице и фонду соцстраха, а также выплатить штраф. Сумма взыскания составила 1 млн 458 тыс. рублей.

Судебные приставы ограничили выезд должника за пределы России, наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем Skoda Octavia, арестовали счета в банках.

Должник расплатился со взыскателями в срок, установленный для добровольного исполнения требований.