В Прилузье должница по алиментам взялась за себя

У 34-летней жительницы Прилузского района трое детей. Но так как она лишена родительских прав, сыновья-подростки и маленькая дочь живут в опекунской семье.

Напомним, что лишение родительских прав не освобождает от обязанностей: по решению суда гражданка должна ежемесячно перечислять на содержание детей треть дохода. Однако такового многие годы у должницы не было – любительнице праздного времяпрепровождения всякий труд в тягость.

Если нет официального заработка, задолженность по алиментам рассчитывается на основе средней заработной платы в стране. В данном случае долг превысил 950 тыс. рублей.

За неуплату средств на содержание детей судебный пристав ОСП по Прилузскому району инициировала привлечение должницы к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мировой суд назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Трудотерапия пошла на пользу. Безвозмездно поработав на благоустройстве села, молодая женщина устроилась на постоянную работу и, по наблюдениям пристава, стала лучше выглядеть, что называется, взялась за себя.

Добавим, что с начала года в отношении должников по алиментам в ОСП по Прилузскому району составлено 49 административных протоколов.