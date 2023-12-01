Арест недвижимости в Брянской области побудил должника из Коми выплатить налоги

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончены исполнительные производства о взыскании налогов на сумму 245 тыс. рублей.

Должник 1991 г. р. поменял место жительства, поэтому застать его по адресу, указанному в исполнительных документах, было невозможно.

Отсутствие личного контакта пристава и должника не является препятствием для взыскания задолженности. Судебный пристав приняла комплекс мер. Самой действенной оказался арест принадлежащего должнику нежилого помещения площадью 77, 6 кв. метров в Брянской области.

По поручению коллеги из Коми процессуальные действия на месте произвели брянские приставы.

Получив акт описи и ареста, а затем постановление о назначении оценщика, должник выплатил налоги и исполнительский сбор, который также направлен в федеральный бюджет.

Арест с недвижимости снят.