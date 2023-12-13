Правовой ликбез: запрет на выезд из РФ

В преддверии новогодних и рождественских праздников УФССП России по Республике Коми напоминает, как проверить, ограничен ли ваш выезд за границу.

Сделать это можно в Личном кабинете на сайте Госуслуг. Войдите в учетную запись и через систему поиска «Робот Макс» введите запрос «Ограничение». Далее нужно выбрать «Ограничение на выезд», «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд». Как правило, ответ приходит в течение 30 секунд.

Временное ограничение на выезд из Российской Федерации будет снято только после полной оплаты задолженности – на Госуслугах, по квитанции в банке.

В рамках исполнительного производства должник может быть временно ограничен в праве выезда за пределы России, если у него имеется

• задолженность 30 тысяч рублей и более;

• задолженность свыше 10 тысяч рублей, которая не была погашена в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения;

• задолженность по алиментам, в связи со смертью кормильца, по возмещению вреда здоровью, морального вреда или имущественного ущерба, причиненного преступлением, превышающая 10 тысяч рублей;

• не исполненные требования неимущественного характера, в том числе передача ребенка, выселение, снос, восстановление на работе и др.

Обращаем внимание, что законом не предусмотрена экстренная отмена ограничения выезда. Поэтому настоятельно рекомендуем заранее позаботиться о разрешении проблемы.