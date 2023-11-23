В Коми судебные приставы приняли участие в Патриотическом фестивале

В СГУ им. Питирима Сорокина состоялся первый Патриотический фестиваль «Защитник Отечества: вчера, сегодня завтра», организованный Координационным центром университета с целью противодействия идеологии экстремизма и терроризма, воспитания гражданственности, гражданской идентичности, укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений.

Для студентов сыктывкарских вузов и школьников были развернуты более 10 площадок, где предлагалось сделать своими руками открытки для участников боевых действий, рассмотреть макеты военной техники, сплести маскировочные сети, познакомиться со служебными собака-ми, поиграть в лазертаг и так далее.

Сотрудники УФССП России по Республике Коми взяли на себя проведение соревнования «Сборка и разборка автомата» и познакомили молодежь с технологией изготовления «Сухого душа». Кстати, благодаря помощи волонтеров за вечер собрано около 700 пакетов с компактным средством гигиены.

На церемонии открытия фестиваля слово было предоставлено сотруднику службы судебных приставов, ветерану двух чеченских войн Александру Бережку. На ярких примерах, окрашенных в тона солдатских баек, майор внутренней службы рассказал о славных традициях российского воинства, которые передаются из поколения в поколение.

– Идея провести такой фестиваль, безусловно, своевременна, – считает Александр Бережок. – В глазах ребят я увидел живой интерес к ратной истории страны.

Добавим, что выступление нашего коллеги аудитория отметила громкими аплодисментами.