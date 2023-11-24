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Должник в Сыктывкаре заплатил два миллиона ради выезда за границу

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Ноя 24, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 объединены в сводное пять исполнительных производств о взыскании кредита и коммунальных платежей на сумму, превышающую два миллиона рублей.

Для исполнения требований исполнительных документов судебный пристав обратила взыскание на счета должника и половину его заработной платы, а также вынесла запреты на регистрационные действия с автомобилями, коммерческой недвижимостью и ограничила выезд за границу.

Когда долг несколько сократился, сыктывкарцу с азербайджанскими корнями потребовалось выехать за пределы страны.

Чтобы ограничение на выезд было снято, должник явился к приставу с наличными, которых хватило не только на погашение долга перед взыскателями, но и на выплату исполнительского сбора, составлявшего без малого 160 тыс. рублей.

Пристав через банк внесла деньги на депозитный счет службы и немедленно отменила меры принудительного исполнения.

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