Вуктыльские приставы разыскали должника по алиментам в Ухте

В Отделении судебных приставов по Вуктылу возбуждено два исполнительных производства в отношении гражданина 1977 г. р. о взыскании в пользу каждой из двух дочерей 1/6 части дохода.

Так как должник уехал из города, но о новом месте жительства и получения дохода не проинформировал, судебный пристав объявила его в исполнительный розыск. И он дал результат: выяснилось, что мужчина теперь живет в Ухте и работает в крупной строительной организации.

Пристав рассчитала задолженность по алиментам, которая в данный момент превышает миллион рублей, и направила постановления об обращении взыскания на 70 % доходов должника в бухгалтерию работодателя.