Строительство спортивной инфраструктуры в коми

Развитие спортивной инфраструктуры в Коми в настоящее время немыслимо без активного участия бизнес-сектора. Огромную помощь в области социального партнерства оказывают крупные компании, включая Сыктывкарский ЛПК, Печора Север Лес, Лузалес и Лукойл, как отмечено министром физической культуры и спорта Республики Коми, Натальей Кариной, в ходе рабочего совещания по реализации госпрограммы в Госовете Коми.

Запланированы мероприятия по строительству лыжероллерной трассы и стартового городка в Усинске, а также ремонт кровли Ледового дворца “Югдӧм”. Капитальный ремонт здания Центра физкультуры, спорта и туризма в Усть-Цильме стал реальным благодаря инвестиционным вложениям .

Подобные работы подразумевают использование спецтехники. Например, может понадобиться покупка или аренда подъёмника для строительных работ, а также другой специализированной техники.

Также отмечается ремонт и модернизация фасада и освещения ледового дворца “Сияние Севера” в городе Печора. Эти работы включали покупку и установку экрана для использования во время матчей в Ледовом дворце.

Уже построена универсальная спортивная площадка для футбола, баскетбола и волейбола в Нижнем Одесе.

Министр физической культуры и спорта Республики Коми, Наталья Карина, подчеркнула, что сотрудничество с компаниями, действующими на территории Коми, позволяет проводить широкий спектр мероприятий по созданию и модернизации спортивной инфраструктуры. Она выразила благодарность социальным партнерам за их поддержку сборных команд и отдельных спортсменов, выражая надежду на продолжение этого плодотворного сотрудничества.