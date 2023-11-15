Клиника в Печоре выплатила пациентке 428 тысяч за некачественные услуги

Жительница Печоры обратилась в стоматологическую клинику для установки зубных протезов. Ожидания не оправдались. Установленные зубы выпали, не-смотря на многочисленные примерки и коррекцию мосты доставляли дискомфорт.

В ответ на претензию клиника предложила пациентке закончить ортопедическое лечение и получить расширенную гарантию до пяти лет, но она отказалась: доверие к этому медучреждению было утрачено.

За расторжением договора, возвратом уплаченной суммы, выплатой неустойки и штрафа потребитель медицинских услуг обратилась в суд. И апелляционная инстанция удовлетворила требования, обязав клинику выплатить истцу 428 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Печоре направила юридическому лицу постановление о возбуждении исполнительного производства посредством портала Госуслуг и в обеспечительных целях наложила арест на счета в размере суммы, необходимой для уплаты долга.

Получив электронный документ, должник немедленно оплатил задолженность.

Деньги направлены взыскателю. Исполнительное производство окончено. Арест со счетов клиники снят.