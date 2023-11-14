Анонимно и подробно: сообщите о коррупции в службе приставов Коми

В среду, 15 ноября, с 09:00 до 13:00 в УФССП России по Республике Коми будет работать горячая линия по противодействию коррупции.

По номеру 8 (8212) 28-79-86 сотрудники отделения собственной безопасности Управления примут сообщения о фактах коррупционных правонарушений, допущенных как сторонами исполнительного производства, так и судебными приставами.

Напоминаем, что под коррупцией понимается, в частности, взяточничество, злоупотребление служебным положением, вымогательство.

Звонящим не обязательно представляться — заявление может быть анонимным. И лучше, если оно будет подробным: где и когда имело место правонарушение, кто в нем участвовал? Это поможет эффективнее провести расследование и привлечь виновных к ответственности.