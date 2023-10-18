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Воркутинец в суде защитил свое право получать зарплату наличными

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Окт 18, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о взыскании с угольной компании заработной платы, компенсаций за нарушение сроков выплаты и морального вреда на сумму 350 тыс. рублей.

Взыскатель — работник предприятия, который закрыл банковские счета, письменно заявил работодателю о желании получать заработную плату наличными деньгами посредством почтового отправления, а затем пять месяцев ничего не получал. Зарплата начислялась, но так как на предприятии нет бухгалтера-кассира, оформлять почтовый перевод было некому.

Суд встал на сторону работника: закон не допускает навязывание способа получения зарплаты, даже если в трудовом и коллективном договорах указан безналичный вариант.

Через три дня после возбуждения исполнительного производства компания-должник направила взыскателю почтовым переводом всю указанную в решении суда сумму и предоставила платежный документ судебному приставу.

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