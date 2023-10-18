Количество обращений от двойников к судебным приставам Коми уменьшилось в полтора раза

За 9 месяцев 2023 года в УФССП России по Республике Коми поступило 66 обращений от граждан, ошибочно идентифицированных должниками. В аналогичный период прошлого года подобных обращений было 103.

По стране в целом количество обращений двойников в Федеральную службу судебных приставов уменьшилось на 90 %.

Положительная тенденция стала возможной благодаря Федеральному закону от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 20 июня 2022 года и решил проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства. В соответствии с законом в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу указанного закона, в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников.

Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса «Интернет-приемная» официального сайта Федеральной службы судебных приставов, выбрав тему «Я двойник!».

Другой эффективный и быстрый способ решения вопроса граждан-двойников — обращение в чат-бот, размещенный в официальном аккаунте ФССП России в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/fssp_gov.

Рассмотрение обращения будет обеспечено Федеральной службой судебных приставов в течение двух дней.

Граждане также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Данные способы связи с ведомством призваны оперативно решать вопросы, касающиеся ошибочной идентификации.