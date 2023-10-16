В Сыктывкаре пристав конфисковала два автомобиля

У должников похожие истории. За «пьяную езду» оба были оштрафованы на 30 тыс. рублей и лишены права полтора года управлять транспортом, но снова нетрезвыми сели за руль.

Таким образом сыктывкарцы совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Один из них приговорен судом к 200 часам обязательных работ, другой – к выплате штрафа в размере 200 тыс. рублей. И у обоих в соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфискованы в доход государства автомобили — Chevrolet Lacetti и Volkswagen Polo.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 1 установила места расположения транспорта, вручила должникам требование автомобили не перемещать, и когда ТУ Росимущества, как госорган, уполномоченный распоряжаться госимуществом, подготовило пакет документов, организовала доставку конфиската на специализированную стоянку.