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Подарок к 17-летию: в Усть-Вымском районе отец выплатил долг сыну

ОтНовости Читателей

Окт 13, 2023

Решение суда о выплате четверти дохода на содержание сына в отношении жителя Жешарта 1980 г. р. вынесено больше года назад.

2 месяца мужчина выплачивал алименты исправно, после его увольнения с работы поступления прекратились.

Напомним, что отсутствие официального заработка не освобождает родителя от обязанности финансово участвовать в судьбе ребенка. Задолженность в этом случае рассчитывается на основе средней зарплаты в стране.

За несколько месяцев долг по алиментам превысил 160 тыс. рублей. Судебный пристав составила в отношении должника протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), суд назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Через три дня после судебного заседания, в канун 17-летия сына, задолженность по алиментам была погашена.

От Новости Читателей

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