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Пристав из Ухты восстановила права воркутинского сторожа

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Окт 12, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Ухте в соответствии с юридическим адресом должника было возбуждено исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое занимается металлоломом.

Взыскатель — воркутинка, которая работала сторожем в воркутинском подразделении компании и получала зарплату, не соответствующую МРОТу.

После увольнения женщина обратилась в суд, который взыскал с работодателя недовыплаченную заработную плату, отпускные и несколько компенсаций на сумму, превышающую 160 тыс. рублей.

Судебный пристав обратила взыскание на счета должника и в обеспечительных целях наложила запрет на регистрационные действия с тремя единицами спецтехники, в частности, грузовиком и полуприцепом.

Благодаря мерам принудительного исполнения трудовые права воркутинки восстановлены. Исполнительное производство окончено.

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