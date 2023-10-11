Общественный совет при УФССП России по Республике Коми обновился

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми прошло заседание Общественного совета с участием кандидатов, желающих участвовать в деятельности совещательно-консультативного органа.

Среди них — советник президента Коми союза промышленников и предпринимателей Татьяна Гичева, руководитель общественной приемной Комитета по противодействию коррупции Евгений Потолицын, заместитель руководителя регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Анатолий Фирдман.

Обновленный состав Общественного совета избрал нового председателя. Бразды правления вручены Елене Вирзум, многие годы являвшейся секретарем совета, постоянной участнице мероприятий службы, которые предполагают участие общественности.

Участники встречи поделились своим видением взаимодействия службы и активистов. Публичное обсуждение животрепещущих тем на площадке Общественной приемной главы Республики Коми, совместная работа в конкурсных и аттестационных комиссиях, антикоррупционное просвещение сотрудников органов принудительного исполнения, контроль за качеством общения приставов с гражданами, оперативное консультирование по вопросам исполнительного производства участников СВО — стороны сделали хороший задел в план работы совета в 2024 году.