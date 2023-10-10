Угольное предприятие в Воркуте выплатило матери погибшего проходчика три миллиона

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о взыскании трех млн рублей с угольного предприятия в качестве компенсации морального вреда, причиненного матери гибелью сына.

Авария на шахте «Северной» случилась в феврале 2016 года. В результате взрыва метано-воздушной смеси пострадали 36 человек. Тела большинства из них навсегда остались под землей.

После смерти сына немолодая женщина перенесла сильнейший стресс, ухудшение здоровья стало необратимым.

Учитывая требования разумности и справедливости, а также то, что компенсация морального вреда должна носить реальный, а не символический характер, суд удовлетворил ее иск.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредила руководителя компании об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в случае нарушения срока, установленного для добровольного исполнения.

Через два дня должник перечислил на депозитный счет службы необходимую сумму. Деньги немедленно направлены взыскателю.