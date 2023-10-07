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В Ухте взыскан ущерб с виновника ДТП

ОтНовости Читателей

Окт 7, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончено исполнительное производство о взыскании 196 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

Авария с участием Daewoo Nexia и ВАЗа 21310 произошла под Ухтой – водитель иномарки выехал на встречную полосу. Гражданская ответственность виновника ДТП не была застрахована, поэтому все расходы на ремонт ВАЗа были возложены судом на него.

К моменту возбуждения исполнительного производства должник переехал в Волгоградскую область, но это обстоятельство не стало препятствием для исполнения решения суда. Благодаря электронному взаимодействию с госорганами и банками пристав установила имущественное положение должника, обратила взыскание на его счета и наложила запрет на регистрационные действия с автомобилем Mazda.

Задолженность списана со счета должника. Деньги направлены взыскателю. Меры принудительного исполнения отменены.

От Новости Читателей

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