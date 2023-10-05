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В Воркуте исполнено решение суда о вселении взыскателя в квартиру

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Окт 5, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о вселении в двухкомнатную квартиру владельца третьей ее части.

Свою долю в жилом помещении, где проживали мать, дочь и ее ребенок, мужчина получил в подарок от их родственницы в знак благодарности за помощь в уходе за больным мужем.

В череде судебных разбирательств старожилы пытались оспорить договор дарения, аргументировали свое нежелание впускать совладельца в квартиру тем, что он является чужим человеком. Однако с правовой точки зрения его позиция оказалась безупречной.

Так как решение суда о вселении не было исполнено в срок, пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей с обеих должниц и назначила новую дату, предупредив, что неисполнение законных требований сотрудников органа принудительного исполнения является административным правонарушением.

В назначенный день взыскатель беспрепятственно получил доступ в квартиру, и стороны продолжили переговоры о выкупе спорной доли имущества.

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