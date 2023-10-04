Приставы Коми ограничили в пользовании спецправом более 1 100 должников

С начала года в рамках более чем полутора тысяч исполнительных производств судебные приставы Коми вынесли постановления о временном ограничении должников в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами. В том числе 1 140 производств – о взыскании алиментов.

Эта мера принудительного исполнения помогла вернуть взыскателям более 56 млн рублей, из них 52 млн 600 тыс. рублей перечислено в пользу детей.

Под временным ограничением на пользование должником специальным правом понимается приостановление действия права управления транспортными средствами до исполнения должником требований исполнительного документа в полном объеме.

Принудительная мера применяется по таким категориям исполнительных производств как взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение имущественного ущерба и морального вреда, требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей, и другие.

Для применения данной меры сумма задолженности по исполнительным производствам должна превышать 10 тысяч рублей.

Нарушение установленного ограничения является правонарушением, предусмотренным ст. 17.17 КоАП РФ, и влечет обязательные работы на срок до пятидесяти часов или лишение специального права на срок до года.