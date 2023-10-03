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Сыктывкарка вернула дом продавцам

ОтНовости Читателей

Окт 3, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании 1 млн 100 тыс. рублей с продавца загородного дома.

Покупательница, которая вложила в недвижимость материнский капитал и заемные средства, в суде расторгла договор купли-продажи и взыскала уплаченные деньги, так как в ходе косметического ремонта выявились строительные недостатки приобретенного имущества. Более того, эксперты признали дом непригодным для проживания.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила срок для добровольного исполнения требований и, поскольку должник направил взыскателю средства с опозданием, вынесла постановление о взыскании исполнительного сбора, который превысил 70 тыс. рублей.

Такую же сумму – 1 млн 100 тыс. рублей – покупательнице должна супруга продавца. Благодаря мерам принудительного исполнения большая часть долга должницей уже выплачена. Взыскание исполнительского сбора также выделено в отдельное производство.

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