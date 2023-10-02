Приставы Сыктывкара привлекли участников «Фестиваля активного долголетия» к изготовлению сухого душа

В честь Международного дня пожилых людей в Сыктывкаре прошел «Фестиваль активного долголетия». Более чем двумстам его участникам со всей республики предлагалась обширная программа, которая, в частности, предполагала вовлечение аудитории в новые посильные занятия.

Одна из площадок фестиваля была отдана судебным приставам, которые наладили производство сухого душа для военнослужащих, находящихся в полевых условиях, и делились технологией изготовления компактного средства гигиены со всеми желающими.

«Производственный» мастер-класс вызвал большой интерес. Места у стола, где надо было нарезать салфетки, пропитывать их гелем, складывать в зип-пакеты, не пустовали. За два часа общими усилиями «новобранцы» собрали сотню комплектов, сделали примерно 300 заготовок.

Фестивальный сухой душ будет частью очередной посылки в зону СВО, куда дружной командой судебного пристава-исполнителя ОСП по взысканию административных штрафов по г. Сыктывкару, лейтенанта внутренней службы Анны Давыдовой с марта этого года отправлено более 17, 5 тыс. упаковок.