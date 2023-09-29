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После встречи с приставом печорец погасил долги по кредитам

ОтНовости Читателей

Сен 29, 2023

С июня по август в Отделении судебных приставов по г. Печоре было возбуждено девять исполнительных производств о взыскании с горожанина 1996 г. р. задолженностей по кредитам на сумму 400 тыс. рублей.

После обращения взыскания на счета долг уменьшился всего на несколько рублей, запрет на регистрационные действия с принадлежащей должнику «Ладой» также не дал быстрого результата.

Во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД должник, будучи за рулем чужого автомобиля, по сигналу автоинспектора остановился у обочины, и судебный пристав немедленно вручила ему требование обеспечить доступ в квартиру для установления имущественного положения.

Не дожидаясь визита пристава, печорец уплатил не только все долги по кредитам, но и исполнительский сбор, который зачисляется в федеральный бюджет.

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