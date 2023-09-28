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Приставы Коми и фонд «Защитники Отечества» договорились о совместной помощи участникам СВО

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Сен 28, 2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми и филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили главный судебный пристав региона Дмитрий Кручинкин и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Валентина Дитц.

Соглашение определяет принципы, формы и порядок взаимодействия сторон с целью повысить эффективность защиты прав ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Для этого, в частности, предусмотрены консультационная помощь лицам названных категорий, обратившимся в фонд за содействием, и совместные мероприятия.

Предполагается, что результатом взаимодействия социальных координаторов фонда и ответственных лиц службы судебных приставов в городах и районах республики станет оперативное решение проблем конкретного человека, связанных с исполнительным производством, и рост осведомленности граждан о мерах социальной поддержки, которые распространяются на участников СВО из числа должников.

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