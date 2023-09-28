В гостях у ветерана

В преддверии Дня пожилых людей судебные приставы Сыктывкара навестили ветерана Великой Отечественной войны Николая Акимовича Рочева.

В свои 95 лет сыктывкарец с ижемскими корнями пребывает в добром здравии, хлопочет на кухне, поддерживает в квартире порядок и уют, не забывает поздравить друзей-юбиляров, список которых в начале года составил собственноручно.

Активист совета ветеранов — частый гость в детских коллективах, постоянный участник мероприятий патриотической направленности. В этом году Николай Акимович отвечал на вопросы Диктанта Победы.

Весной на «стене славы», где собраны грамоты и благодарности, появились новые экспонаты — фотографии, сделанные в Москве, куда пулеметчик Рочев отправился за исполнением мечты побывать на Параде Победы.

Поездка в столицу была насыщенной, и ветеран живо делился с приставами своими впечатлениями.

На прощание — крепкое рукопожатие и планы на день: сегодня ветерану надо успеть в региональное отделение партии и на концерт.