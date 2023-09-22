Участники спецоперации из Коми гасят долги по исполнительным производствам

Житель Усть-Цилемского района планировал заниматься предпринимательством, составил план расходов на приобретение основных средств и материальных запасов и заключил социальный контракт с районным Центром по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения. В период действия контракта предпринимательскую деятельность мужчина не начал, пособие не вернул, поэтому бюджетное учреждение обратилось в суд и предъявило исполнительный лист в службу судебных приставов.

Выплатив 68 тыс. рублей, должник, ставший участником СВО, подал заявление о приостановлении исполнительного производства. Пристав отменила принудительные меры, но устьцилем продолжил погашение долга до полного исполнения требований исполнительного документа. Исполнительное производство о взыскании 250 тыс. рублей, полученных по социальному контракту, окончено.

Участник спецоперации из Усть-Куломского района во время отпуска внес на депозитный счет службы 800 тыс. рублей и закрыл таким образом большую часть долга по алиментам, не дожидаясь исполнения Единым расчетным центром минобороны РФ постановления пристава об обращении взыскания на заработную плату военнослужащего.

Напомним, что исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, подлежат приостановлению. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются.

Исключение — исполнительные производства о взыскании алиментов и возмещении вреда в связи со смертью кормильца.