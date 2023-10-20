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В Печоре арендатор расплатился с собственницей помещения за три года

ОтНовости Читателей

Окт 20, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Печоре окончено исполнительное производство о взыскании 850 тыс. рублей арендной платы и процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу владелицы торговых площадей.

Должник, торгующий запчастями, заключал договор аренды с отцом взыскательницы. Но после его смерти перестал вносить арендную плату, так как не знал реквизитов счета наследницы.

Суд счет такое поведение арендатора недобросовестным — во-первых, уточнить новые реквизиты он не пытался, во-вторых, был вправе перечислять причитающиеся с него деньги на депозит нотариуса, но не делал и этого.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав удостоверилась, что должник получил соответствующее постановление на портале Госуслуг, и в обеспечительных целях наложила арест на счет и вынесла запрет на регистрационные действия с двумя легковыми автомобилями и мотоциклом.

В срок, установленный для добровольного исполнения требований, вся сумма была перечислена должником на депозит службы. Деньги направлены взыскателю, меры принуждения отменены.

От Новости Читателей

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