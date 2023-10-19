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Выбоина на дороге обошлась подрядчику в 155 тысяч рублей

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Окт 19, 2023

Автомобиль усть-куломца по пути в Корткерос попал в выбоину на дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия была повреждена система охлаждения, восстановление которой обошлось в 79 тыс. рублей. Плюс услуги эвакуатора и госпошлина — общие расходы автовладельца превысили 120 тыс. рублей.

Возбудив исполнительное производство в отношении подрядчика, который не обеспечил безопасность дорожного движения, судебный пристав ОСП по Корткеросскому району наложил арест на счета предприятия-должника и запретил регистрационные действия с 13 единицами техники.

В срок, установленный для добровольного исполнения требований, долг перед автовладельцем погашен. Исполнительное производство окончено.

Взыскателем по второму исполнительному производству, связанному с этим же происшествием, является индивидуальный предприниматель, которому поручалась судебная экспертиза. 25 тыс. рублей дорожники перечислили эксперту в ходе судебного разбирательства, остаток долга – 10 тыс. рублей.

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