В Коми отказ должницы по алиментам от обязательных работ обернулся крупным штрафом

По решению суда жительница Усть-Вымского района 1994 г. р. обязана ежемесячно выплачивать двоим детям, живущим с отцом, треть заработка или иного дохода.

Отсутствие регулярных платежей, которое привело к долгу в 200 тыс. рублей, дало приставу основания привлечь нерадивую мать к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Административным наказанием за неуплату средств на содержание детей стали 35 часов обязательных работ. Судебный пристав направила должницу к месту отбытия наказания, однако к работодателю — в администрацию муниципалитета — гражданка не явилась, и тем самым совершила новое правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от отбывания обязательных работ).

Суд учел, что у нарушительницы есть еще двое детей, поэтому наказание в виде ареста к ней неприменимо, и оштрафовал на 150 тыс. рублей.