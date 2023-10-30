Коми рыбак

ОСЕННИЙ СЕЗОН 2023 РЫБАЛКА – ОХОТА – ИЗБА Часть 4 ПОШЛИ НАЛИМЫ

ОтКоми Рыбак

Окт 30, 2023


Весной ВЕСНОВКА. А осенью ОСЕННИЙ СЕЗОН. Основная задача этих периодов – заготовка рыбы и дичи впрок. Ну и конечно же жизнь в избе, наедине с природой. Общение с друзьями. Наступает ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ !!! Сегодня ездили в деревню за бензопилой и прочими необходимыми вещами для комфортного проживания в избе. Ну и конечно же порадовала проверка продольников. Не зря вчера ночью наживили снасти свежими живцами. НАЛИМЫ попали на каждом участке. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

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