ОСЕННИЙ СЕЗОН 2023 РЫБАЛКА – ОХОТА – ИЗБА Часть 3 НОЧНОЙ ЭКСТРИМ ВЕЧЕР В ИЗБЕ





Весной ВЕСНОВКА. А осенью ОСЕННИЙ СЕЗОН. Основная задача этих периодов – заготовка рыбы и дичи впрок. Ну и конечно же жизнь в избе, наедине с природой. Общение с друзьями. Наступает ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ !!! Сегодня собрали клюквы, и поймали первого осеннего налима. Ну и напоследок немного экстрима. Ночная проверка продольников в ледяной лодке. Зато всё компенсировалось душевным ужином в рыбацкой избе. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283