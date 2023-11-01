Коми рыбак

ОСЕННИЙ СЕЗОН 2023 РЫБАЛКА – ОХОТА – ИЗБА Часть 5 ПОШЛИ НАЛИМЫ ДВА КАБАНЧИКА НА КРАЙНЕМ

ОтКоми Рыбак

Ноя 1, 2023


Весной ВЕСНОВКА. А осенью ОСЕННИЙ СЕЗОН. Основная задача этих периодов – заготовка рыбы и дичи впрок. Ну и конечно же жизнь в избе, наедине с природой. Общение с друзьями. Наступает ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ !!! Сегодня порадовала вечерняя проверка продольников. Не зря вчера ночью наживили снасти свежими живцами. НАЛИМЫ попали на каждом участке. А на крайнем попало сразу два крупных НАЛИМА. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #НАЛИМ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ

От Коми Рыбак

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