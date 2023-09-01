✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.09.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В Сосногорском районе дали старт новому учебному году. По традиции во всех школах прошли торжественные линейки, которые начались с церемонии поднятия флагов.

04:17 – ХРУПКАЯ КРАСОТА

Многие отмечают, что в последние годы Сосногорск всё больше хорошеет. Преображаются городские пространства, появляются новые зоны отдыха и оригинальные арт-объекты, с которыми можно сфотографироваться. Свой вклад в это благородное дело по собственной инициативе вносят предприниматели.

06:56 – ХОККЕИСТЫ К СЕЗОНУ ГОТОВЫ

В Ледовом дворце «Звездный» прошел заключительный день двухнедельных республиканских учебно-тренировочных сборов по хоккею.Две недели юные хоккеисты из Воркуты, Ухты и Сосногорска перенимали опыт у приглашенных специалистов, приобретали новые знания и навыки игры в хоккей.