Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 1, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
В Сосногорском районе дали старт новому учебному году. По традиции во всех школах прошли торжественные линейки, которые начались с церемонии поднятия флагов. 
04:17 – ХРУПКАЯ КРАСОТА
Многие отмечают, что в последние годы Сосногорск всё больше хорошеет. Преображаются городские пространства, появляются новые зоны отдыха и оригинальные арт-объекты, с которыми можно сфотографироваться. Свой вклад в это благородное дело по собственной инициативе вносят предприниматели.
06:56 – ХОККЕИСТЫ К СЕЗОНУ ГОТОВЫ
В Ледовом дворце «Звездный» прошел заключительный день двухнедельных республиканских учебно-тренировочных сборов по хоккею.Две недели юные хоккеисты из Воркуты, Ухты и Сосногорска перенимали опыт у приглашенных специалистов, приобретали новые знания и навыки игры в хоккей.

От Вести Тимана Сосногорск

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