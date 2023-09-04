Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 4, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата установлена в память о теракте в городе Беслане. Тогда, в результате захвата боевиками школы, погибли 334 человека, 186 из которых — дети. О бесчеловечном преступлении помнит вся Россия, в том числе и жители Сосногорского района.
02:27 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В минувшее воскресенье в России отмечался День работников нефтяной и газовой промышленности. В Сосногорске представителей отрасли  чествовали в стенах Дома культуры «Горизонт», где собрались работники Сосногорского газоперерабатывающего завода. 
06:39 – ПОДАРКИ ДЕТЯМ ГЕРОЕВ
Первого сентября миллионы юных россиян сели за школьные парты. Возможность учиться и жить в мире им и всем россиянам дают современные герои — участники специальной военной операции. Их дети также ходят в школы. В День знаний в Сосногорске подарки принимали сыновья и дочери защитников Отечества.

От Вести Тимана Сосногорск

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