Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.08.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Авг 30, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Традиционно в преддверии начала нового учебного года по всей стране проходят августовские педагогические совещания. Работники детских садов, школ, учреждений дополнительного образования Сосногорского района собрались, чтобы подвести результаты работы за прошлый год, проанализировать проблемы и определить пути их решения, а также обозначить задачи.
03:48 – ПОРА В ШКОЛУ
В Центре социальной защиты населения поздравили подопечных – школьников с наступающим Днём знаний. На празднике подвели итоги ежегодной акции «Собери ребёнка в школу».
05:37 – СОСНОГОРСК ПОСЕТИЛ НЕОБЫЧНЫЙ ПОЕЗД
«Творческий поезд» Северной железной дороги совершил тур по станциям магистрали. В Сосногорске он остановился 27 августа. Мероприятие было приурочено к 155-летию СЖД.

От Вести Тимана Сосногорск

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