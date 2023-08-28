✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.08.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «СОСНОГОРЬЕ»!

Три года жители района ждали масштабное мероприятие «Сосногорье», которое не удавалось провести из-за ковидных ограничений и, наконец, на прошлых выходных ежегодный фестиваль вновь распахнул свои двери. Мероприятие провели в одной из красивейших деревень нашего района – Пожне, которой в этом году исполнилось 210 лет.

07:40 – ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ «СОСНОГОРСК – ДОНБАССУ»

В Сосногорске впервые прошел фестиваль единоборств, который объединил представителей бокса, таэквондо и рукопашного боя. Большой спортивный праздник получил название «Сосногорск – Донбассу», ведь организовал его одноименный общественный центр поддержки военнослужащих. Для нашего города мероприятие стало беспрецедентным.