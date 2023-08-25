Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.08.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Авг 25, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – МАСШТАБНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В прошлом году Администрация района подала заявку на участие во всероссийском конкурсе. Заявка была отклонена, но в этом году участники рабочей группы учли замечания, доработали проект и сумели выиграть грант – более 90 млн. руб. на благоустройство городского пространства.
04:25 – ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!
Сосногорская ЦРБ напоминает жителям района о необходимости проведения своевременной вакцинации от кори. На сегодняшний день на территории муниципалитета зарегистрирован один случай заражения опасной инфекцией и один человек находится под подозрением. 
07:40 – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «СОСНОГОРЬЕ»
27 августа состоится XIII районный национальный фестиваль «Сосногорье». Это любимое сосногорцами событие не удавалось организовать последние три года из-за ковидных ограничений. И вот, наконец, ничто не мешает устроить праздник. На этот раз народные гулянья пройдут в деревне Пожня. В этом году ей исполняется 210 лет.

От Вести Тимана Сосногорск

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