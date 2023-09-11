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В Усть-Вымском районе работники мехколонны получили зарплату

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Сен 11, 2023

В Отделении судебных приставов по Усть-Вымскому району окончены исполнительные производства о взыскании заработной платы шести работников механизированной колонны на сумму, превышающую 2 млн 100 тыс. рублей.

Для исполнения требований судебных приказов, предъявленных в службу взыскателями, пристав обратил взыскание на ежемесячные платежи, которые мехколонна получала от арендаторов, наложил запрет на регистрационные действия с 19 единицами транспортных средств, в числе которых автобус, автокран, самосвалы и прицепы.

Благодаря мерам принудительного исполнения задолженность перед работниками погашена полностью.

С начала года судебные приставы Коми окончили фактическим исполнением 93 исполнительных производства о взыскании заработной платы на сумму 13 млн 690 тыс. рублей. Задолженность составляла от 7 тыс. до 1 млн 130 тыс. рублей.

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