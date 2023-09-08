В Сыктывдинском районе Коми с виновника ДТП взыскан материальный ущерб

В Отделении судебных приставов по Сыктывдинскому району окончено исполнительное производство о взыскании 233 тыс. рублей в пользу автовладельца, чей прицеп пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

Гражданская ответственность водителя, который двигался на красный и спровоцировал аварию, застрахована не была. Поэтому возмещение ущерба было возложено судом на владелицу автомобиля, а именно мать виновника аварии.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав обратила взыскание на счета должницы, половину ее пенсии, наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью, арестовала автомобиль Kia Magentis и вынесла постановление о назначении оценщика.

Когда порядка 30 тыс. рублей должницей было выплачено, на депозитный счет службы поступили оставшаяся часть долга и более 15 тыс. рублей исполнительского сбора: чтобы семья не лишилась автомобиля, расходы взял на себя сын — тот самый причинитель вреда.

Деньги направлены взыскателю, арест с автомобиля снят.