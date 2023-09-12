Приставы в Ухте напомнили отцу о долге

Отделение судебных приставов по г. Ухте активно использует возможности взаимодействия с местной Уголовно-исполнительной инспекцией для взыскания задолженности по исполнительным производствам с должников, осужденных без изоляции от общества.

Свежий пример: благодаря совместной работе судебных приставов и сотрудников службы исполнения наказаний двое детей получили от отца больше 95 тыс. рублей.

В ходе выявления подопечных УИИ, уклоняющихся от исполнения требований исполнительных документов, было установлено, что осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – должник по алиментам. Во время визита в инспекцию он получил требование о явке к судебному приставу, который разъяснил, что неуплата средств на содержание детей в течение двух и более месяцев — это состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Чтобы не усугублять свое положение, нерадивый родитель немедленно перечислил на депозитный счет службы судебных приставов всю сумму задолженности по алиментам. Деньги направлены взыскателю.

Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.