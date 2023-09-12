Новости читателей

Приставы в Ухте напомнили отцу о долге

ОтНовости Читателей

Сен 12, 2023

Отделение судебных приставов по г. Ухте активно использует возможности взаимодействия с местной Уголовно-исполнительной инспекцией для взыскания задолженности по исполнительным производствам с должников, осужденных без изоляции от общества.

Свежий пример: благодаря совместной работе судебных приставов и сотрудников службы исполнения наказаний двое детей получили от отца больше 95 тыс. рублей.

В ходе выявления подопечных УИИ, уклоняющихся от исполнения требований исполнительных документов, было установлено, что осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – должник по алиментам. Во время визита в инспекцию он получил требование о явке к судебному приставу, который разъяснил, что неуплата средств на содержание детей в течение двух и более месяцев — это состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Чтобы не усугублять свое положение, нерадивый родитель немедленно перечислил на депозитный счет службы судебных приставов всю сумму задолженности по алиментам. Деньги направлены взыскателю.

Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Усть-Вымском районе работники мехколонны получили зарплату

Сен 11, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

В Сыктывдинском районе Коми с виновника ДТП взыскан материальный ущерб

Сен 8, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Жители Коми приглашаются на личный прием по вопросам защиты от неправомерных действий коллекторов

Сен 4, 2023 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Приставы в Ухте напомнили отцу о долге

Сен 12, 2023 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Талун. Сыктывкар. 11.09.2023

Сен 12, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Главный внештатный педиатр Минздрава Коми рассказала, как помочь младенцу при дерматите

Сен 12, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

В СГУ пройдёт межрегиональный фестиваль ГТО

Сен 12, 2023 Юрган 0 Comments