Банкрот из Сыктывкара провел трое суток под арестом

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 на исполнении находятся два исполнительных производства о взыскании с гражданина 1980 г. р. штрафов за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения — каждый в размере 30 тыс. рублей.

Срок, установленный для добровольной оплаты штрафов, истек, поэтому судебный пристав составил протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) и вышел с ними в суд.

В судебном заседании должник вину не признал: по его мнению, все долги банкротов, а он признан таковым, списываются в установленную очередь. Кроме того, сам он сейчас не может распоряжаться своими деньгами, так как имеет конкурсного управляющего.

Суд отклонил доводы ответчика. Дело в том, что долги по оплате штрафов возникли уже после принятия заявления о признании должника банкротом, то есть являются текущими, следовательно, оплачиваются вне очереди.

Должник признан виновным. Наказанием за неуплату штрафов стал стал административный арест на трое суток.