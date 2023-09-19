Судебные приставы Коми напомнили об антикоррупционном ресурсе

Не стать жертвой коррупционера и самим не ступить на преступный путь гражданам поможет информационный ресурс на официальном сайте УФССП России по Республике Коми (https://r11.fssp.gov.ru/dejatelnost/protivodejjstvie_korrupcii) .

Этот раздел создан для тех, кто не хочет поощрять нечистых на руку сотрудников органов принудительного исполнения и сам следует букве закона.

Первое, что нужно помнить сторонам исполнительного производства, – функции Федеральной службой судебных приставов, направленные на правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, осуществляются бесплатно.

Законный ход исполнительного производства не предусматривает передачи или перевода сотруднику ФССП России денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав.

Банковские реквизиты, на которые необходимо перечислять денежные средства по оплате долга, указаны в постановлении о возбуждении исполнительного производства, которое должно соответствовать требованиям ст. 14 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Оплату рекомендуется производить посредством портала Госуслуг или в банках по квитанции, которую можно скачать на сайте Управления.

Гражданина должно насторожить предложение должностного лица или иного человека об оплате долга на банковскую карту либо иным способом по реквизитам, не соответствующим указанным в постановлении.

Тем, у кого вымогают вознаграждение, предлагается следующий алгоритм действий: выслушать вымогателя, отложить разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщить о данном факте по телефону доверия (8212) 22-96-44 либо в правоохранительные органы.

Служба судебных приставов призывает граждан не предлагать взятки сотрудникам. В этом случае инициатор противоправных действий сам совершает преступление, предусмотренное ст. 291 (Дача взятки) Уголовного кодекса Российской Федерации.