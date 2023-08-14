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Взыскатели могут направлять приставам Коми исполнительные документы в электронной форме

ОтНовости Читателей

Авг 14, 2023

У граждан и юридических лиц есть возможность отказаться от бумажного оригинала исполнительного документа и перейти к электронному, подписанному усиленной квалифицированной электронной подписью.

Направить электронный исполнительный лист или судебный приказ в службу судебных приставов может только суд, если туда поступило соответствующее заявление от взыскателя.  Если такое ходатайство не заявлено, суд направит документ в обычном письменном виде.

Электронное взаимодействие между судами и судебными приставами  значительно ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки и утраты исполнительных документов, а также сводит на нет расходы взыскателя на оплату почтовой заказной корреспонденции.

При поступлении электронного документа судебный пристав возбуждает исполнительное производство без заявления взыскателя.

От Новости Читателей

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