Взыскатели могут направлять приставам Коми исполнительные документы в электронной форме

У граждан и юридических лиц есть возможность отказаться от бумажного оригинала исполнительного документа и перейти к электронному, подписанному усиленной квалифицированной электронной подписью.

Направить электронный исполнительный лист или судебный приказ в службу судебных приставов может только суд, если туда поступило соответствующее заявление от взыскателя. Если такое ходатайство не заявлено, суд направит документ в обычном письменном виде.

Электронное взаимодействие между судами и судебными приставами значительно ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки и утраты исполнительных документов, а также сводит на нет расходы взыскателя на оплату почтовой заказной корреспонденции.

При поступлении электронного документа судебный пристав возбуждает исполнительное производство без заявления взыскателя.