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Приставы не допустили ЧП в судах Коми

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Авг 15, 2023

В первом полугодии 2023 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Республике Коми препроводили в Центр временного содержания иностранных граждан в г. Ухте 61 иностранного гражданина, до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации – 45 иностранных граждан.

Выполнили порядка 730 заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний и почти 40 тысяч заявок на обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей при совершении исполнительных действий.

В суды доставлено свыше тысячи лиц, подлежащих приводу, в отделения судебных приставов — около 1 400.

При исполнении должностных обязанностей судебные приставы по ОУПДС возбудили 589 дел об административных правонарушениях, оказали содействие в задержании 31 лица, скрывавшегося от органов дознания, следствия или суда.

Предотвратили пронос в суды 11 единиц огнестрельного оружия, 91 единицы газового и травматического оружия, 176 боеприпасов, 1 210 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

– Главный итог деятельности судебных приставов по ОУПДС в первом полугодии 2023 года – недопущение чрезвычайных происшествий в судах региона, – отметил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин. – Этому способствовали отработанные системы пропускного режима и несения службы и конструктивное взаимодействие с председателями судов, Управлением судебного департамента, аппаратом мировой юстиции.

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