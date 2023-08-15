«Лента» окажет помощь бездомным Сыктывкара

«Лента», одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, запустила в столице Коми проект по оказанию помощи горячими обедами людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Сотрудники гипермаркета «Лента» на Сысольском шоссе будут каждое воскресенье готовить и передавать 36 литров горячего плова проекту «Сытый гражданин». Волонтёры раздадут обеды на станциях питания подопечным организации: людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сыктывкар стал пятым городом, в котором компания готовит обеды для нуждающихся. В этом году «Лента» запустила аналогичные проекты в Новосибирске, Перми, Самаре. Кроме того, компания с 2022 года поддерживает проект «Ночной автобус» в Санкт-Петербурге. За первое полугодие работники торговой сети приготовили и передали нуждающимся 3 566 обедов.

Узнать подробности о проектах «Ленты» можно на сайте zabota.lenta.com.