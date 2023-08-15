Новости читателей

«Лента» окажет помощь бездомным Сыктывкара

ОтНовости Читателей

Авг 15, 2023

«Лента», одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, запустила в столице Коми проект по оказанию помощи горячими обедами людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Сотрудники гипермаркета «Лента» на Сысольском шоссе будут каждое воскресенье готовить и передавать 36 литров горячего плова проекту «Сытый гражданин». Волонтёры раздадут обеды на станциях питания подопечным организации: людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сыктывкар стал пятым городом, в котором компания готовит обеды для нуждающихся. В этом году «Лента» запустила аналогичные проекты в Новосибирске, Перми, Самаре. Кроме того, компания с 2022 года поддерживает проект «Ночной автобус» в Санкт-Петербурге. За первое полугодие работники торговой сети приготовили и передали нуждающимся 3 566 обедов.

Узнать подробности о проектах «Ленты» можно на сайте zabota.lenta.com.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Приставы не допустили ЧП в судах Коми

Авг 15, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Взыскатели могут направлять приставам Коми исполнительные документы в электронной форме

Авг 14, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Зумыда сулав да восьлав

Июл 31, 2023 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

«Лента» окажет помощь бездомным Сыктывкара

Авг 15, 2023 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

В Сыктывкаре открылся IV фестиваль детского видеотворчества «Пышкай»

Авг 15, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Талун. Сыктывкар. 15.08.2023

Авг 15, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Талун. Ухта. 15.08.2023

Авг 15, 2023 Юрган 0 Comments