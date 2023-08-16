Приставы Коми взыскали за полгода 3,7 млрд рублей

В первом полугодии 2023 года на исполнении в УФССП России по Республике Коми находилось 634, 9 тыс. исполнительных производств, в том числе около 300 тыс. новых: ежедневно каждый судебный пристав-исполнитель возбуждал в среднем восемь исполнительных производств.

Окончено и прекращено 320,4 тыс. исполнительных производств.

Приставы Коми взыскали в общей сложности порядка 3,7 млрд рублей, что на 290,5 млн больше прошлогоднего результата. При этом на 172 млн увеличилась сумма, взысканная в пользу физических лиц. В первом полугодии она достигла 768 млн.

Особое внимание по-прежнему уделялось социально значимым категориям исполнительных производств, в частности, взысканию алиментов. К 1 июля в пользу детей перечислено более 381 млн рублей – на 69 млн больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Окончено фактическим исполнением 80 исполнительных производств о предоставлении жилья, 35 из них – о предоставлении жилья сиротам.

В первом полугодии 2023 года судебными приставами-исполнителями произведено свыше 2,5 тыс. арестов имущества должников. Благодаря реализации арестованного имущества взыскателям направлено порядка 28 млн рублей.

Значительно – с 4 млн до 28 млн – увеличилась стоимость отозванного с реализации имущества в связи с полным погашением задолженности. Стоимость имущества, переданного взыскателям, превысила 21 млн рублей.

В первом полугодии разыскано 517 должников, из них 269 — должники по алиментам. Разыскано 51 транспортное средство.

Приставами вынесено более 52 тыс. постановлений об ограничении выезда должников из Российской Федерации. В результате применения указанной меры взыскателям перечислено более 155 млн рублей, в том числе 4 млн — по алиментным обязательствам.