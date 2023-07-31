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Зумыда сулав да восьлав

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Июл 31, 2023

Сыктывкарысь “ПРОГНОЗКОМИ” автономнöй некоммерческöй организация (АНО) “Спорт для всех” АНО-кöд президентлöн грант весьтö збыльмöдiсны “Достигайка” уждтас, кодлöн могыс – бурмöдны дзоньвидзалунсö высльöс челядьлысь.

“Сыктывкарын дас вит кагалы сетам отсöг. Збыль вылас кö, кодъяс шыöдчöны – некодлы ог öткажитöй. Висьтала тай, висьлöс челядькöд ми ноксям пыр, сы вöсна мый бурдöдöмсö оз позь орöдны. Миян специалистъяс волывлöны и татшöм семья дорас гортас. Но уджтассö збыльмöдiгöн бать-мам вайöдлiсны челядьсö шöринö. Сэнi эм торъя жыр, оборудование, мед занимайтчыны адаптивнöй физкультураöн.
Вöлiны и кагаяскöд торйöн занятиеяс, а сiдзжö котыра. Быдöнлöн аслас диагноз, сьöкта, и та вöсна кодкöдкö колö торйöн ноксьыны либö позьö гоз мöдкöд öтпырйö.” Висьталö “Спорт для всех” АНО-öн веськöдлысь Виталий Гутич.

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