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Приставы в Коми передали взыскателю дорогостоящую дорожную технику

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Июл 21, 2023

В УФССП России по Республике Коми поступило письмо генерального директора дорожной компании, в котором отмечены грамотные и оперативные действия судебных приставов Ухты и Княжпогостского района по исполнению требований исполнительного документа об изъятии и передаче взыскателю катка Caterpillar стоимостью более 4,5 млн рублей.

«Должник — мостостроительная компания — не был заинтересован в передаче дорожно-строительной техники взыскателю и принимал меры к ее сокрытию», – говорится в письме.

В ходе исполнительных действий судебный пристав ОСП по Ухте, где было возбуждено исполнительное производство, установила, что спорное имущество находится на трассе Сыктывкар-Ухта на территории Княжпогостского района, и направила поручение коллегам в соседний муниципалитет.

Результатом исполнения этого поручения судебным приставом ОСП по Княжпогостскому району стало обнаружение катка, его изъятие и передача взыскателю.

Исполнительное производство окончено.

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